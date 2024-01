Juventus-Salernitana oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2023/2024

La Juventus ospita la Salernitana alle 21:00 di oggi, giovedì 4 gennaio. Con l’eliminazione dell’Inter, i bianconeri sono ora i favoriti nella competizione ma dovranno partire col piede giusto, senza sottovalutare un avversario potenzialmente ostico come la Salernitana, in grande ripresa. Ovviamente sarà la squadra di Allegri a scendere in campo con i favori del pronostico vista l’enorme differenza di valori, ma la sfida potrebbe comunque rivelarsi più insidiosa del previsto. In palio un posto ai quarti di finale contro il Frosinone, che a sorpresa ha battuto il Napoli. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.