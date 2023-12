Juventus-Roma, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo la convincente vittoria ottenuta in casa del Frosinone, vuole proseguire la sua rincorsa all’Inter anche contro la Roma nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine bianconera ha intenzione di chiudere questo 2023 nel miglior modo possibile, continuando a sognare lo Scudetto. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 29 dicembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

IL LIVE