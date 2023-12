Sci alpino maschile, Coppa del Mondo Bormio 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Bormio 2023, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Sono dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità sulla mitica pista ‘Stelvio’. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. La tappa avrà luogo nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, in cui andranno in scena rispettivamente una discesa libera e un Super-G. Per entrambe le gare l’inizio è fissato alle ore 11.30.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Il contingente tricolore si presenta con buone ambizioni dopo il primo posto di Dominik Paris nella discesa in Val Gardena. Lo stesso altoatesino vuole dare la caccia all’ottavo sigillo sulla neve di Bormio, lui che in carriera è riuscito a cogliere ben sette successi (sei in discesa e uno in Super-G). La diretta televisiva è affidata a Rai Due e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la Coppa del Mondo di Bormio 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO BORMIO 2023: IL CALENDARIO

Giovedì 28 dicembre – Discesa (ore 11.30)

Venerdì 29 dicembre – Super-G (ore 11.30)