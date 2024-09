Juventus Next Gen-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus Next Gen-Catania, match valido per la terza giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Dopo la sconfitta interna per 4-3 contro l’Audace Cerignola, i giovani bianconeri si sono riscattati con il successo 3-2 in rimonta sul campo della Casertana, arrivato all’ultimo grazie alla rete di Papadopoulos, che ha consentito ai ragazzi di Montero di trovare i primi tre punti del campionato. Bottino di quattro punti invece per gli etnei, che dopo il pari a reti bianche di Sorrento hanno superato di misura il Benevento grazie al gol di Carpani. L’obiettivo dei rossazzurri è quello di proseguire la propria imbattibilità anche nella prossima sfida, per mantenersi nei piani alti della classifica.

Juventus Next Gen-Catania: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.