Juventus-Nantes domani in tv: canale, orario e streaming andata spareggio Europa League 2022/2023

La Juventus ospita il Nantes nell’andata dello spareggio di Europa League 2022/2023. La squadra di Massimiliano Allegri sogna il trionfo europeo in una stagione complicata e il primo ostacolo è la squadra francese. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 16 febbraio nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita in chiaro su TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Spazio anche allo streaming di Tv8.it, Sky Go e NOW.