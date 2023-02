Braga-Fiorentina domani in tv: canale, orario e streaming andata spareggio Conference League 2022/2023

La Fiorentina vola in Portogallo per sfidare il Braga nell’andata degli spareggi di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 16 febbraio. Un primo confronto da non sottovalutare, contro la squadra più competitiva che i viola potessero pescare nell’urna. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti, oltre che nel pre e nel post partita.