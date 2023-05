Juventus-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. E’ la madre di tutte le partite per la lotta Champions, che si può chiudere o riaprire. I bianconeri vogliono vincere per reagire e tenere tutto aperto all’ultima giornata, i rossoneri hanno bisogno di un successo per confermare il quarto posto. Chi trionferà all’Allianz Stadium? Si parte alle ore 20.45 di domenica 28 maggio.

Juventus-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.