E’ tutto pronto per la partita tra Juventus e Manchester City. Il match, valido per la sesta giornata di Champions League 2024/2025, vede contrapporsi la squadra di Thiago Motta alla formazione di Pep Guardiola. I Citizens, campioni in carica di Premier League, stanno vivendo un periodo difficile. Il club, infatti, non trova la vittoria da ormai nove partite, prendendo in considerazione tutte le competizioni in cui sono impegnati, e sono al centro dell’attenzione mediatica. I bianconeri sono anch’essi a caccia dei tre punti, dopo aver pareggiato gli ultimi due incontri (quello contro il Lille e il match contro l’Aston Villa) e aver perso un unica gara, contro lo Stoccarda. Sarà dunque una gara fondamentale per entrambe le parti. La sfida sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, piattaforma che si è aggiudicata l’esclusiva del match della Juventus. La partita è attesa sul campo dello Stadium nella serata di mercoledì 11 dicembre, con il fischio di inizio atteso per le 21:00.