Il canale, l’orario e la diretta tv della partita tra il Milan e lo Stella Rossa. La partita, in scena a San Siro, è valida per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024/2025. La compagine rossonera guidata da Paulo Fonseca ha ottenuto tre successi sulle cinque partite giocate fino ad ora. Il Milan proviene da un filotto di tre vittorie consecutive, a cui tenterà di dare una continuità. Dall’altra parte del campo c’è lo Stella Rossa, club serbo, ha ottenuto un solo successo, arrivato contro lo Stoccarda nel corso dell’ultimo match di Champions League. Il Milan è chiamato ad una prestazione solida per migliorare la propria posizione in vista della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’incontro è in programma per mercoledì 11 dicembre, con il via atteso per le ore 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, ma sarà disponibile anche il live sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.