Juventus-Genoa, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Giornata di vigilia di gara in casa Juventus. Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa. Una vigilia non come un’altra per i bianconeri, che sono entrati in un ritiro definito non punitivo. Un modo per alzare ancora di più la guardia in una partita che può presentare insidie. Venerdì la squadra si è allenata nel pomeriggio, concentrandosi sullo sviluppo della manovra con un focus sulle conclusioni. Poi spazio al lavoro diviso per reparti: i difensori si sono concentrati sui cross, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni al termine di scambi. La squadra sabato sera ha cenato e pernottato al JHotel e così farà stasera.

Massimiliano Allegri toccherà anche questo tema, ma non solo. Tra gli argomenti del giorno c’è la formazione di domani, la corsa per il secondo posto e il futuro della panchina. La conferenza stampa della vigilia del match della ventinovesima giornata di campionato sarà trasmessa in diretta su Juventus TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Su Sportface.it in ogni caso vi terremo compagnia con una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00, orario di inizio dell’incontro con la stampa. Quali saranno le parole di Allegri alla vigilia? Scopriamolo insieme.