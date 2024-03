LIVE – Juventus-Genoa, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match Juventus-Genoa, in programma domenica 17 marzo alle ore 12:30 e valido per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra bianconera per l’occasione, in vista del match contro gli uomini di Alberto Gilardino, è andata in ritiro. Un modo per tenere alta la concentrazione del gruppo, che tra le mura amiche non può permettersi altri passi falsi. C’è grande attesa quindi per la conferenza stampa di Allegri, che potrebbe rivelare qualche dettaglio di formazione. I temi poi sono gli stessi: il rapporto con la società e i ragionamenti sul futuro. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dalle 14:00 per non farvi perdere nemmeno una parola dell’allenatore juventino alla vigilia dell’impegno di campionato.

