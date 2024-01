Juventus-Frosinone, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Juventus-Frosinone, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Nella cornice dell’Allianz Stadium i bianconeri sfidano i ciociari, in palio c’è l’approdo in semifinale della coppa nazionale. Favoriti i ragazzi di Allegri, ma la formazione di Di Francesco sa come stupire. Si parte alle ore 21 di giovedì 11 gennaio, chi riuscirà a vincere?

Juventus-Frosinone sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.