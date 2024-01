Fiorentina, Nardella: “Slittamento lavori Franchi? Ne abbiamo parlato”

“Questa è una delle opzioni di cui abbiamo parlato”. A dirlo è il sindaco Dario Nardella rispondendo ad una domanda sull’ipotesi di uno slittamento o di un inizio ritardato dei lavori di restyling del Franchi. Oggi, in Prefettura a Firenze, si è svolto un incontro sull’argomento e sul problema di dove dover far giocare la Fiorentina durante i lavori. “Speriamo possa esserci a breve un nuovo incontro, intanto ci mettiamo al lavoro” ha aggiunto Nardella dopo una riunione definita interlocutoria. Poi ha spiegato: “Ringrazio la prefettura per l’opportunità di questo confronto, è la prima volta che ci troviamo tutti insieme con la società Fiorentina, la Regione Toscana, e ringrazio il presidente Giani, la Prefettura e le Forze dell’Ordine. In effetti abbiamo vagliato tutte le varie opzioni, per noi è fondamentale da un lato salvare i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto con grande fatica e che nessun’altra città italiana ha ottenuto, per il nuovo Franchi, e dall’altro andare incontro alle esigenze della squadra, dei tifosi e della società viola, individuando la migliore soluzione possibile”. “Con Barone abbiamo parlato a lungo, non c’erano elementi da chiarire. Abbiamo condiviso le valutazioni su tutte le opzioni possibili”, ha aggiunto Nardella.