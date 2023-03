Juventus-Friburgo, programma e telecronisti Sky e Dazn andata ottavi Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Juventus-Friburgo, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Ci siamo, appuntamento cruciale questo per la stagione dei bianconeri, che si tuffano sulla competizione europea per provare ad arrivare in Champions. I tedeschi sono una squadra solida e difficile da affrontare, per questo la prima in casa può essere decisiva. Si parte all’Allianz Stadium alle ore 21 di giovedì 9 marzo.

Juventus-Friburgo sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.