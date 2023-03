Europa League 2022/23: il Leverkusen chiude su doppio vantaggio, pareggio tra Sporting e Arsenal

Niente reti inviolate, in Europa League si lotta per il passaggio ai quarti di finale della competizione. Il Leverkusen si impone rispettivamente sul Ferecvaros, pareggio nelle altre due sfide d’anticipo. Alla BayArena termina 2-0 un match ben gestito: i padroni di casa non perdono tempo e cambiano l’equilibrio al decimo minuto di gioco. E’ Demirbay ad agganciare un pallone decisivo sul limite dell’area e firmare il vantaggio con un tiro sotto la traversa. Il raddoppio arriva poi sul finale, grazie alla rete di Tapsoba.

A Berlino si termina invece sul 3 a 3 tra Union Berlino e Royale Union: Boniface apre le marcature per gli ospiti al 28esimo con una grande botta dalla distanza, Juranovic poi riapre le speranze dei biancorossi con una rete da calcio piazzato. Nella ripresa Vertessen riporta in vantaggio gli ospiti al 58esimo, Knoche dopo aver sbagliato un rigore si ritrova il pallone nei piedi e mette dentro la nuova rete del pareggio. Un nuovo vantaggio viene trovato dall’attaccante numero 7 al 72esimo: dopo aver ricevuto un riceve un passaggio sensazionale, si trova a tu per tu con il portiere e con freddezza manda il pallone in fondo alla rete. Sul finale però è Michel a festeggiare, l’attaccante tedesco regala il pareggio alla formazione di Fischer.

Pari reti anche tra Sporting e Arsenal. E’ la formazione di Arteta ad andare a segno al 22esimo minuto con il colpo di testa di Saliba, è però Edwards a ristabilire il pareggio dieci minuti più tardi sempre di testa. Nella seconda frazione ancora a segno entrambe le squadre, al 55esimo sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Paulinho, quest’ultimo reso vano da uno sfortunato autogol messo a segno da Morita. Termina 2-2 alll’Estádio José Alvalade.