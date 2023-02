Juventus-Friburgo in tv: data, orario e diretta streaming andata ottavi Europa League 2022/2023

Juventus-Friburgo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming dell’andata degli ottavi di Europa League 2022/2023. A Nyon arriva l’esito del sorteggio per i bianconeri, che ospiteranno all’Allianz Stadium la formazione tedesca. La squadra di Allegri giocherà in casa l’andata e fuori casa il ritorno. Nel primo dei due incontri, appuntamento fissato per giovedì 9 marzo, orario ancora da stabilire, alle ore 18.45 o 21 in base alle decisioni dell’Uefa, diretta tv su Sky Sport Uno (se alle 21 anche in chiaro su TV8), in streaming su Sky Go ma anche su Dazn.

