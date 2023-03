Modena-Ascoli, cambia l’arbitro per infortunio: il 4° uomo dirige la gara

Un cambio d’arbitro nel finale di primo tempo di Modena-Ascoli, match della ventisettesima giornata di Serie B. Al minuto 43 si è infortunato il direttore di gara Gariglio alla gamba sinistra. Al suo posto va alla direzione il 4° uomo, cioè Ceriello di Chiari, all’esordio assoluto in Serie B dopo 7 presenze in C. Una situazione rara, ma non unica. Curiosamente capitò in Serie B nel dicembre 2022 all’arbitro Guida, costretto a dare forfait per un problema fisico. E in quell’occasione fu proprio Gariglio a sostituirlo.