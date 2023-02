Juventus-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Fiorentina, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium i bianconeri per trovare una vittoria che possa avvicinare in qualche modo la zona europea, i viola per uscire dalla crisi in cui sono ripiombati. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo posticipo? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 12 febbraio.

Juventus-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.