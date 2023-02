Salto con gli sci, Lake Placid 2023: Granerud batte Wellinger, Bresadola 42esimo

Halvor Granerud domina la seconda gara di questo fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Lake Placid, negli Stati Uniti. Il norvegese con un punteggio totale di 287.6 al termine delle due prove odierne, ha superato il tedesco e vincitore di ieri Wellinger (276.1) e l’austriaco Kraft (275.3), che si sono presi rispettivamente argento e bronzo. Anche quest’oggi poche soddisfazioni per i colori azzurri, con Giovanni Bresadola che ha chiuso in 42esima posizione la prima prova, non riuscendo quindi a centrare l’accesso per la seconda.