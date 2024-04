Juventus-Fiorentina, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. L’allenatore livornese presenterà i temi di una partita molto importante per la stagione dei bianconeri: la vittoria in Coppa Italia ha ridato morale, ma in campionato le cose non vanno affatto bene e serve una vittoria che possa dare una sferzata. Il mister della Vecchia Signora risponderà alle domande dei cronisti e si potrebbe parlare anche del suo futuro e non soltanto dell’impegno contro i viola. Per seguire la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Juventus-Fiorentina appuntamento fissato alle ore 14 di sabato 6 aprile, diretta streaming su JTV visibile su Dazn, diretta scritta su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA