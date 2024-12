Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Bologna, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. I bianconeri sfidano i rossoblù in una partita dai mille significati: Thiago Motta contro il suo passato e in un momento difficile in virtù dei ripetuti pareggi, gli emiliani ci arrivano invece in gran forma e possono provare il colpaccio all’Allianz Stadium. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 7 dicembre.

I TELECRONISTI DI JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.