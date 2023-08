Juventus-Bologna oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Juventus-Bologna, match della seconda giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 27 agosto nella cornice dell’Allianz Stadium. La squadra di Allegri vuole confermare al debutto casalingo le belle indicazioni fornite contro l’Udinese. La Juventus è inoltre la squadra contro cui il Bologna ha perso più trasferte in Serie A: 45 successi interni bianconeri, 26 pareggi e solo 5 le vittorie rossoblù. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.