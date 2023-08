Fiorentina-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Scontro già importantissimo quello del Franchi tra due squadre che hanno vinto all’esordio e per questo puntano a restare a punteggio pieno. I viola sono stanchi dall’impegno in Conference e preparano anche il ritorno, a mente sgombra invece i salentini. Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 27 agosto.

Fiorentina-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Marco Parolo.