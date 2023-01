Juventus-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Atalanta, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Per l’ennesima volta in stagione i bianconeri si ritrovano ad affrontare una gara importante con il peso di una situazione che definire complessa a livello societario è un eufemismo. Compito duro per mister Allegri, che dovrà cercare di lavorare sulla testa dei suoi calciatori in un momento difficile. Come se non bastasse, questa sera a Torino arriva una squadra in formissima e reduce da un paio di goleade tra campionato e coppa. La sfida è in programma oggi, domenica 22 gennaio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.