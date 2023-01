Diffidati Juventus-Atalanta, bianconeri a rischio squalifica in vista del Monza

Ci sono diffidati prima di Juventus-Atalanta tra le fila dei bianconeri in vista del prossimo impegno contro il Monza? La risposta è sì: due i giocatori di Allegri a rischio squalifica, si tratta di Bremer e Locatelli. Tutti e due verranno fermati dal giudice sportivo per la partita contro i brianzoli qualora dovessero rimediare un cartellino giallo, sempre allo Stadium, ma contro la Dea, per cui massima attenzione per il brasiliano e per il mediano.