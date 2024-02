Juve Stabia-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Turris, match del Romeo Menti valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone C, dopo il pareggio ottenuto nello corso turno, vuole riprendere la propria marcia verso la promozione in Serie B e respingere gli attacchi degli avversari. La compagine campana, dal suo canto, è in lotta per la salvezza e spera di strappare dei punti su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

