Juve Stabia-Fidelis Andria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Fidelis Andria, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nello scorso turno contro l’Avellino e adesso vogliono dare seguito ai risultati per provare a riagganciare la zona playoff. La compagine pugliese, dal suo canto, arriva dalla vittoria contro la Turris e spera di alimentare le proprie speranze si salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

