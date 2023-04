Foggia-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tuttto pronto allo stadio Pino Zaccheria per Foggia-Giugliano, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I rossoneri sono tornati al successo nello scorso turno contro il Messina e vogliono dare seguito ai loro risultati per continuare a sperare nel terzo posto attualmente occupato dal Pescara. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro e vuole rialzare la testa per restare in piena zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

