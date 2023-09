Juve Stabia-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Avellino, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la vittoria ottenuta sul Monterosi all’esordio, ha intenzione di conquistare il secondo successo consecutivo per restare al comando della classifica. La compagine irpina arriva dalla sconfitta casalinga contro il Latina e vuole subito rialzare la testa per mettere in cascina i primi punti della sua stagione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA