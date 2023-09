MotoGp, Marquez: “Sempre gli stessi problemi, c’è da lavorare”

“Il nuovo prototipo per il 2024 è differente per la posizione di guida e le sensazioni sulla moto: dopo un po’ di ci abitui, ma quando spingi per fare il tempo, si guida più o meno allo stesso modo. Il telaio ha differenti geometrie, mentre il motore è lo stesso, però i problemi principali sono sempre gli stessi, dobbiamo continuare a lavorare”, sono state queste le dichiarazioni di Marc Marquez dopo la prova dell’Honda per il 2024.

Il pilota ha poi valorizzato l’impegno, sottolineando però che non basta ancora: “Lascio ai giapponesi il tempo per lavorare, non voglio parole, ma fatti. Voglio continuare a provare motivazione con l’Honda, fino a quando sarò con loro. Adesso finiremo il test e poi studieremo i dati. In teoria le modifiche sono in meglio, ma poi si deve vedere in pratica e la pista, in questo test, ha detto che non abbiamo migliorato la prestazione”.