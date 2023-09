Benevento-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Virtus Francavilla, match del Vigorito valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa, dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro la Turris, ha bisogno di rialzare immediatamente la testa e portare a casa i tre punti. La squadra ospite, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta con il Picerno e spera di ottenere qualche punto su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

