Giugliano-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Catanzaro, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione padrona di casa è reduce da due successi consecutivi contro Fidelis Andria e Monopoli e viole proseguire su questa strada per provare ad agganciare la zona playoff. I giallorossi, invece, sono già stati promossi con cinque turni di anticipo ma vogliono chiudere la stagione con altre vittorie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

