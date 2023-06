Spareggio Spezia-Verona, c’è il dietrofront: si gioca a Reggio Emilia

Dopo le polemiche, il dietrofront. Lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non più alla Dacia Arena di Udine. La Lega Serie A ha optato per il cambio di sede della sfida (domenica, ore 20:45) che definirà la terza retrocessa in Serie B dopo Sampdoria e Cremonese. In queste ore non sono mancate polemiche per la scelta di Udine: il Sindaco della Spezia ha parlato di “mancanza di rispetto alla città e ai tifosi”, mentre il Sindacato di Polizia con una nota ha affermato che “definire la scelta ‘infelice’ è un eufemismo”.