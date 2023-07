Italia-Spagna stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming finale SuperFinal World Cup maschile 2023 pallanuoto

Sta per terminare l’attesa per Italia-Spagna, finale della SuperFinal World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo aver superato la Romania e gli Stati Uniti, torna in acqua per provare ad aggiudicarsi il titolo. Dall’altra parte ci sarà la Spagna, che nel penultimo atto della competizione si è invece imposta sull’Ungheria. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 4.00 italiane della notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 luglio al campus della University of Southern California di Los Angeles, negli Stati Uniti. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Spagna della SuperFinal, competizione internazionale che sostituisce la World League, vinta lo scorso anno proprio dagli azzurri.

STREAMING E TV – La partita Italia-Spagna della SuperFinal della World Cup 2023 di pallanuoto maschile non godrà di copertura televisiva in Italia, ma sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Fina (World Aquatics), la federazione internazionale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, il risultato ed il tabellone aggiornato per non perdersi davvero alcuna emozione.