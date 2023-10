Italia-Spagna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League femminile 2023/2024

Italia-Spagna sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match valido per la Nations League femminile 2023/2024. Le azzurre di Soncin scendono in campo allo stadio Arechi di Salerno per un impegno durissimo contro le campionesse del mondo in carica. Le iberiche sono prime a punteggio pieno nel girone, la nostra Nazionale ne ha vinta una e persa l’altra. Appuntamento alle ore 17.45 di venerdì 27 ottobre, diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play, diretta scritta su Sportface.

