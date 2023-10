LIVE – Italia-Spagna 0-1, Nations League femminile 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Spagna, match di Nations League femminile 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno le azzurre di Andrea Soncin ospitano le fresche vincitrici dei Mondiali in una partita stellare. Una vittoria e una sconfitta fin qui per la nostra Nazionale, chiamata a far bella figura contro la fenomenale corazzata iberica. Si parte alle ore 17.45 di venerdì 27 ottobre, chi riuscirà a vincere?

Italia-Spagna 0-1 (88′ Hermoso)

90’+4 Finisce qui! Che beffa per l’Italia, la Spagna vince in extremis con il suo talento discusso Jenni Hermoso.

90’+1 Coll para su Giacinti che tenta il tiro a giro! Che occasione.

90′ 4 di recupero.

88′ IL GOL. IL GOL. IL GOL. IL GOL DELLA SPAGNA, CON HERMOSO! INCREDIBILE PARATA DI GIULIANI, POI LA NUOVA ENTRATA, LA NUMERO 10 DI CUI TANTO SI E’ PARLATO IN ESTATE, CI PUNISCE.

85′ Calcio d’angolo per l’Italia, ma c’è il rammarico perché era un buon contropiede.

84′ Paralluelo non trova la porta! Occasionissima Spagna.

82′ Assalto finale della Spagna con le azzurre che in questa fase sono molto schiacciate e difendono lo 0-0.

76′ Carmona tenta un cross che diventa un tiro, però sbilenco.

75′ Siamo a un quarto d’ora da un clamoroso risultato.

73′ Entrano Bergamaschi e Greggi, escono Girelli e Galli.

69′ Panedas non trova la porta! Occasione Spagna.

65′ Esce di un soffio la punizione dal limite di Abelleira! E’ l’occasione migliore della Spagna nel secondo tempo.

61′ Cambio Italia: dentro Glionna, esce Bonfantini esausta.

55′ Con quanta personalità le azzurre stanno giocando questa ripresa! Soncin ha davvero cambiato faccia alle nostre nell’intervallo.

52′ Paralluelo sbaglia un gol già fatto! L’Italia si salva.

49′ La parata di Coll su Bonansea! Ottimo inizio delle azzurre nel secondo tempo.

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45’+2 0-0 all’intervallo, ha del miracoloso.

45′ Punizione di Caruso che finisce direttamente in bocca al portiere.

39′ Torna a spingere la Spagna. Ora un calcio di punizione dal limite.

35′ Ammonita Abelleira.

33′ Azzurre che negli ultimi minuti hanno provato ad alzare il baricentro, e soprattutto che hanno concesso davvero poco alle campionesse del mondo.

29′ Italia troppo schiacciata e così sono vani i recuperi palla, perché poi ci sono da coprire sessanta metri di campo e la perdiamo subito.

25′ Ritmi ora per fortuna lievemente calati.

21′ Sbaglia Giuliani in uscita, Bonmatì numero in area e conclusione murata.

19′ Girelli fa partire un bel contropiede, poi però prova un passaggio filtrante troppo complicato e la palla viene persa.

16′ Garcia grazia l’Italia! Calcia altissimo un rigore in movimento nato dopo una deviazione delle nostre. 0-0 miracoloso fin qui.

12′ Lenzini sfiora il gol su evoluzione da corner! Che occasione!

10′ Nuova conclusione di Gonzalez, palla fuori di pochissimo.

8′ Calcia anche Gonzalez, blocca Giuliani. Sta diventando un tiro al bersaglio.

6′ Bonmatì salta tutte e poi calcia, Giuliani semplicemente miracolosa!

5′ Putellas si libera e calcia, conclusione strozzata e la blocca Giuliani.

3′ Spagna vicinissima al gol! Caldentey servita in mezzo, calcia di prima e non trova la porta! Era un rigore in movimento.

2′ Subito spazio per Bonfantini, niente da fare però, c’è fuorigioco.

1′ Si comincia, primo possesso per le iberiche.

17.38 Amici di Sportface, buon pomeriggio dallo stadio Arechi di Salerno, dove l’Italia femminile di Soncin sfida la fenomenale Spagna campione del mondo in questa sfida di Nations League che vale anche in ottica qualificazione olimpica. Si parte fra pochissimo.