Italia-Scozia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Tutto pronto per Italia-Scozia, partita della quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), dopo aver affrontato la Svezia nel primo match di giornata, torna sul ghiaccio per conquistare una vittoria e proseguire il torneo nel migliore dei modi. Le azzurre allenate da Violetta Caldart affrontando ora la compagine scozzese della skipper Rebecca Morrison e Jennifer Dodds, Sophie Sinclair e Sophie Jackson.

La Scozia, che arriva invece dalle sfide contro Norvegia e Nuova Zelanda, vuole provare a mettere in difficoltà le italiane e di certo non si arrende facilmente. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00 italiane (le 19.00 locali) di domenica 17 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Scozia della rassegna continentale 2023 di curling femminile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La partita Italia-Scozia dei Mondiali di curling femminile 2024 è visibile in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma The Curling Channel, previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.