F1 GP Monaco Montecarlo 2023, Leclerc convocato dagli steward: rischia una penalità

Brutte notizie per Charles Leclerc, che rischia una penalità al termine delle qualifiche del GP di Monaco 2023 sul circuito di Montecarlo. Il pilota monegasco è stato infatti protagonista di un impeding ai danni di Lando Norris in Q3 e potrebbe essere penalizzato di tre posizioni in griglia. Purtroppo per lui la penalizzazione sembra scontata, ma gli steward l’hanno comunque convocato per le ore 18 insieme a Lando Norris e ai rispettivi team principal per fare chiarezza sull’accaduto.

Leclerc ha poi avuto modo di commentare l’episodio ai microfoni di Sky Sport: “L’impeding a Norris? Ho fatto di tutto per mettermi sulla sinistra, il timing era molto difficile da gestire per me. Sotto il tunnel non si vede molto negli specchietti, ho fatto tutto il possibile appena ho avuto l’info mi sono messo sulla sinistra. Ho detto ai commissari ciò che ho fatto. Ho fatto tutto quello che potevo. Se la vittoria è ancora possibile? Dobbiamo essere onesti, se partiamo terzi con una gara senza problemi per gli altri non abbiamo il passo per fare sorpassi in pista. Però qui siamo a Monaco, non sappiamo cosa può succedere”.