Italia-Portorico in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Portorico, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali U17 2024 di basket. Nuovo appuntamento per i ragazzi di coach Mangone, che dopo aver chiuso all’ultimo posto il proprio girone, hanno sorpreso l’Australia, prima nel Gruppo D, con una grande prova collettiva. Dopo aver toccato uno svantaggio anche importante, gli Azzurrini sono riusciti a rimontare allungando la partita all’overtime, dove è arrivato lo strappo decisivo portato dagli undici punti segnati solo negli ultimi cinque minuti da Lonati. Ora, l’asticella si alza ulteriormente, perché l’ostacolo tra l’Italia e le semifinali è la Nazionale che agli ottavi ha battuto nientemeno che la Francia. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di venerdì 5 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Portorico, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la cronaca al termine della sfida, i risultati aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.