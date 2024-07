Basket, Mondiali U17 2024: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei Mondiali U17 2024 di basket, dagli ottavi di finale fino all’atto conclusivo. La competizione iridata entra nel vivo, dopo aver regalato fin qui partite davvero cariche di emozioni, con grandi conferme e qualche sorpresa. Fin qui, l’Italia ha confermato il buon livello del suo roster, ma con una fase a gironi sfortunata ha chiuso con due sconfitte (di misura contro Argentina e Turchia) e una vittoria (contro la Nuova Zelanda) più che netta. Score che è valso l’ultimo posto in classifica nel Gruppo C, ma il regolamento prevede che tutte le squadre partecipino anche alla fase ad eliminazione diretta, rendendo il tutto molto più avvincente. Ecco, quindi, il tabellone e gli accoppiamenti dei Mondiali U17 2024 di basket.

OTTAVI DI FINALE

O1: Spagna vs Guinea

O2: Lituania vs Cina

O3: Portorico vs Francia

O4: Filippine vs Stati Uniti

O5: Nuova Zelanda vs Egitto

O6: Turchia vs Germania

O7: Argentina vs Canada

O8: Italia vs Australia

QUARTI DI FINALE

Q1: Vincente O1 vs Vincente O6

Q2: Vincente O2 vs Vincente O5

Q3: Vincente O3 vs Vincente O8

Q4: Vincente O4 vs Vincente O7

SEMIFINALI

S1: Vincente Q1 vs Vincente Q3

S2: Vincente Q2 vs Vincente Q4

FINALE

Vincente S1 vs Vincente S2