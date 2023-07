Italia-Portogallo, programma e telecronisti Rai finale Europei Under 19 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini di Bollini provano a scrivere la storia battendo nella finalissima al National Stadium di Ta’Qali, a Malta, i fortissimi pari età dei lusitani. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di domenica 16 luglio, attesa a mille per scoprire se la Nazionale U19 sarà in grado di farcela.

Italia-Portogallo sarà visibile su Rai Tre con la telecronaca di Giacomo Capuano e Roberto Rambaudi.