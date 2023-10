Atp Stoccolma 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 ottobre con Sonego

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 ottobre del torneo Atp di Stoccolma 2023 con Lorenzo Sonego in campo. L’azzurro giocherà nel secondo turno contro uno tra Kotov ed Eubanks e lo farà come terzo match dalle ore 12 dopo un doppio e lo scontro tra Seyboth Wild e Safiullin, non sul centrale ma sul campo 1. Di seguito ecco allora la programmazione odierna completa.

CENTRE COURT

non prima delle ore 14 (3) Griekspoor vs Ruusuvuori

non prima delle ore 15 Wolf vs Djere o Borg

non prima delle ore 18 (PR) Monfils vs Fucsovics

a seguire (1) Rune vs Kecmanovic

COURT 1

secondo match dalle ore 12 Seyboth Wild vs Safiullin

a seguire Sonego vs Kotov o Eubanks