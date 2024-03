Italia-Lettonia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Lettonia, match valevole per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata, dopo un lungo periodo di pausa, sono pronti a tornare in campo per provare a staccare il pass per la rassegna continentale. Nella gara di andata la Lettonia riuscì ad imporre un pareggio a reti bianche, ma l’Italia dovrà assolutamente cercare di portare a casa i tre punti. In questo momento la classifica del girone A vede l’Italia in testa con 11 punti, ma tallonata a breve distanza da Irlanda e Norvegia, che hanno rispettivamente 10 e 9 punti. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 marzo alle ore 18:15; la diretta televisiva sarà affidata a Rai2, mentre lo streaming a RaiPlay.

