Sestri Levante-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Gubbio, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sperano di centrare una vittoria davanti ai propri tifosi per chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza e sperare nei playoff. La compagine umbra, dal suo canto, ha intenzione di continuare a lottare per conquistare il terzo posto in classifica alle spalle di Cesena e Torres. La squadra ligure è reduce da due sconfitte, due vittorie e un pareggio e spera di portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla salvezza diretta. La formazione umbra, dal suo canto, ha un ruolino di marcia simile, ma obiettivi completamente diversi: in questo finale di stagione cercherà di aggiudicarsi il terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

RISULTATI E CLASSIFICA