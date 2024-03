Italia-Canada oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Tutto pronto per Italia-Canada, partita valevole per la nona sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), tornano sul ghiaccio per conquistare la quinta vittoria in altrettante partite e rimanere nelle primissime posizioni della classifica. Le azzurre allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora le padrone di casa del Canada, anch’esse a quota quattro successi ed imbattute fin qui.

La skipper Rachel Homan e Tracy Fleury, Emma Miskew e Sarah Wilkes vanno a caccia di un’altra grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione tricolore e proseguire nel migliore dei modi la rassegna iridata davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane (le 9.00 locali) di martedì 19 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Canada della rassegna continentale 2023 di curling femminile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La partita Italia-Canada dei Mondiali di curling femminile 2024 è visibile in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma The Curling Channel, previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.