Inter-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Verona, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri possono portarsi provvisoriamente a +5 sulla Juventus e vogliono tornare alla vittoria, occhio però agli scaligeri in crisi e a caccia di punti per la salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio nel giorno dell’Epifania? Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 6 gennaio.

Inter-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi.