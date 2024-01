Roma, amichevole contro l’Al-Shabab il 24 gennaio: trasferta a Riad a campionato in corso

La Roma ha fissato un’amichevole contro l’Al-Shabab, formazione dell’Arabia Saudita, per mercoledì 24 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 19.45, quando a Riad saranno le 17.45. La sfida si giocherà all’Al-Awwal Park ed è parte integrante egli eventi della Riyadh Season, la manifestazione che si è legata al Club come Front of Shirt Partner. In questo club, che peraltro sta tentando Politano nella sessione di mercato di gennaio, gioca anche il belga Carrasco. I giallorossi tornano in territorio saudita quarant’anni dopo l’ultima volta. La particolarità è che questo match viene organizzato a campionato in corso, una trasferta infrasettimanale tra Verona e Salernitana che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi.