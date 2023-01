Inter-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Verona, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento decisivo per i nerazzurri, che non possono non vincere contro un Hellas in ripresa con la cura Zaffaroni e dunque da non sottovalutare. Ma i ragazzi di Inzaghi non possono più permettersi di perdere terreno. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 14 gennaio, chi vincerà a San Siro?

Inter-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.