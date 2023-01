Formula E, griglia di partenza E-Prix Messico 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Di Grassi

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del primo appuntamento col Mondiale 2023 della Formula E, l’E-Prix del Messico. Il format dello scorso anno è stato mantenuto, per questo motivo si è cominciato con la fase a gruppi in cui le vetture sono scese in pista in due raggruppamenti da 11 macchine, promosse ai quarti le prime quattro e poi accoppiamenti incrociati ed eliminazione diretta. Dal gruppo A avanzano Andre Lotterer, Sebastian Buemi, Lucas Di Grassi e Sacha Fenestraz, dal gruppo B Jack Dennis, Dan Ticktum, Jake Hughes, Pascal Wehrlein. Ai quarti avanti Lotterer, Di Grassi, Hughes e Dennis. In finale ci vanno Di Grassi e Jack Dennis. La pole va proprio a Di Grassi, Dennis completa la prima fila. Di seguito ecco la griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA

1 L. DI GRASSI

2 J. DENNIS

3 J. HUGHES

4 A. LOTTERER

5 D. TICKTUM

6 P. WEHRLEIN

7 S. BUEMI

8 S. FENESTRAZ

9 A. DA COSTA

10 M. EVANS

11 J. VERGNE

12 N. CASSIDY

13 S. SETTE CÂMARA

14 S. VANDOORNE

15 R. RAST

16 E. MORTARA

17 M. GÜNTHER

18 N. MÜLLER

19 R. FRIJNS

20 N. NATO

21 S. BIRD

22 O. ROWLAND