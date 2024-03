Inter-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming poule Scudetto Serie A femminile 2023/2024

Entra nel vivo la poule Scudetto del campionato di Serie A femminile 2023/2024. Alle 18:30 di oggi, venerdì 29 marzo, Inter e Roma scenderanno in campo in occasione della terza giornata della postseason che assegnerà lo Scudetto e la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League. L’Inter gioca in casa e ospita la capolista. Le giallorosse hanno 54 punti in classifica, dieci in più della Juventus, e viaggiano a vele spiegate verso il secondo tricolore della loro storia. Prima però c’è da superare l’ostacolo rappresentato dall’Inter e dall’ex Serturini, passata lo scorso febbraio in nerazzurro.

Per le padrone di casa l’obiettivo è il terzo posto valevole per la Champions League, che però dista nove lunghezze (la Fiorentina ha 39 punti). Una vittoria contro la Roma però restituirebbe fiducia all’Inter che lo scorso gennaio inflisse un 2-0 casalingo proprio a Giugliano e compagne, che fin qui hanno perso una sola partita in Serie A, proprio contro le avversarie di stasera. La gara Inter-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, che trasmetterà tutta la post season del massimo campionato di calcio femminile.

Data e orario: venerdì 29 marzo, ore 18:30

DIRETTA TV e STREAMING: DAZN